AO VIVO: Assista à despedida de Paulinho no Corinthians

O volante Paulinho se despede do Corinthians na manhã desta quarta-feira (29), em entrevista que será realizada no CT Joaquim Grava. O jogador de 35 anos não chegou a um acordo com o clube para renovar seu contrato, que se encerra no fim do mês de junho, e está livre no mercado para assinar com uma nova equipe. O Lance! transmite a coletiva ao vivo: assista no player acima a partir das 11h (de Brasília).

Aos 35 anos, Paulinho realizou sua despedida na vitória por 3 a 0 sobre o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O volante, que iniciou o duelo no banco de reservas, entrou no decorrer da segunda etapa no lugar de Breno Bidon.

Com a camisa do Timão, o atleta soma 219 partidas oficiais e 40 gols marcados. Ao todo, conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro (2011), Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Campeonato Paulista (2013)

– Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que Corinthians me proporcionou – disse Paulinho.

Paulinho concede entrevista de despedida do Corinthians na manhã desta quarta-feira (29), no CT Joaqui Grava (Foto: Alexandre Lago/AGIF)