O Corinthians empatou em 0 a 0 com o palmeiras, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wesley Gassova foi o grande destaque ofensivo da equipe na partida, levando bastante perigo nos duelos mano a mano. Nos minutos finais, Cássio realizou uma defesa impressionante e salvou o clube do Parque São Jorge da derrota. Após o resultado, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.