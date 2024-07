António Oliveira balança após pior início de Brasileirão da história do Corinthians

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

António Oliveira balança no cargo após novo resultado adverso do Corinthians. Com uma vitória em 13 rodadas, o Timão possui apenas nove pontos conquistados e amarga seu pior início de Campeonato Brasileiro desde 2003, ano que marcou o começo da era dos pontos corridos.

O único triunfo do clube na competição aconteceu ainda em abril, contra o Fluminense, justamente o último colocado na tabela. Para efeito de comparação, a equipe alvinegra rebaixada à Série B na temporada 2007 possui oito pontos de vantagem em relação a atual no mesmo recorte de partidas disputadas.

Pressionado, António Oliveira ganhou sobrevida após o empate fora de casa contra o Athletico, mas os resultados contra Cuiabá e Palmeiras voltaram a ligar o sinal de alerta na diretoria corintiana, que avalia nomes no mercado para substituir o treinador português. A falta de profissionais que agradem, inclusive, é um dos motivos que mantém António no cargo.

A direção entende que um treinador interino não seria a solução ideal para livrar o clube da zona de rebaixamento, e nomes experiente começam a circular nos bastidores. Após ser demitido pelo Fluminense, Fernando Diniz foi sondado pelo Corinthians, mas as negociações não avançaram.

Com isso, Fábio Carille surge como possibilidade. Campeão Brasileiro com o Timão em 2017, o técnico possui identificação com a torcida e estilo de jogo compatível com o atual elenco. No entanto, ele tem contrato válido com o Santos até o fim de 2024, com opção de extensão por mais uma temporada, e multa fixada em cerca de R$ 2 milhões.

António Oliveira assumiu o comando técnico do Corinthians em fevereiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

