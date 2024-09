Corinthians celebra 114 anos com clássico, brigas por títulos e contra o Z-4

Corinthians celebra 114 anos na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 05:40 • São Paulo

Fundado no dia 1º de setembro de 1910, o Corinthians é um dos clubes mais antigos e tradicionais do Brasil. Em seus 114 anos de existência, o Timão já conquistou, contando apenas títulos oficiais, 54 troféus ao longo de sua história. A situação atual busca dois extremos, no Brasileirão segue na zona de rebaixamento, na Copa do Brasil e Libertadores continua vivo na luta por um título.

Conhecido como "time do povo", o alvinegro este ano celebra a data comemorativa vivendo altos e baixos, disputando um clássico contra o Flamengo, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

História

Ao longo de sua história o Corinthians já conquistou títulos nacionais e internacionais, acumulando um total de 54 troféus. Incluindo o bicampeonato mundial em 2000 e 2012, que desencadeou anos de glória para o Corinthians.

Porém, o clube também ficou conhecido por ser um símbolo de luta e democracia em um período de ditadura militar no Brasil na década de 1980. A Democracia Corintiana, um movimento liderado pelos jogadores, principalmente Sócrates e Casagrande, que defendiam a autonomia do clube e a participação dos atletas nas decisões. Essa iniciativa, inovadora para a época, transformou o Corinthians em um exemplo de gestão democrática no esporte e inspirou outros clubes e movimentos sociais.

Corinthians comemora 114 anos com clássico contra o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Hoje em dia

Atualmente, o Corinthians passa por uma fase conturbada e incerta. O último título conquistado pela equipe alvinegra foi em 2019, quando foi Campeão Paulista. O jejum de títulos é reflexo de diversos problemas que o Timão enfrenta até hoje, como a reestruturação do elenco, a pressão da torcida e a corrupção.

Nas últimas semanas, o ambiente político comandado pelo presidente, Augusto Melo, teve seu pedido de impeachment incluído no processo que investiga o contrato de patrocínio do clube com a empresa de apostas "VaideBet".

Festa na Neo Química

O estádio receberá ativações especiais promovidas pelo clube e pela Fiel. A área externa e interna terão ativações da Esportes da Sorte, patrocinadora máster da equipe, além da cantora corintiana, Negra Li, que irá realizar um show de curta duração, seguido de uma participação da bateria dos Gaviões da Fiel.

Ao redor do gramado, estarão localizadas bandeiras comemorativas feitas pela torcida. A expectativa é de 114 bandeiras, em homenagem à data sejam hasteadas, juntamente com os bandeirões nas arquibancadas e um mosaico surpresa no setor Leste.