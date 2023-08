Quando o treinador aposta em dois jogadores durante o jogo e eles são os responsáveis pelo gol do seu time em um empate fora de casa no último minuto, a sensação é de que foi um grande acerto do comandante, não é?! Geralmente, mas não no caso do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, que ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (19).