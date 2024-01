O Atlético-MG enfrenta o Ska Brasil nesta quarta-feira (10), pela 3ª e última rodada do Grupo 18 da Copinha. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), com transmissão do SporTV.