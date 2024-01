No entanto, ainda na primeira etapa, o Grêmio mostrou que queria a classificação e não sentiu o gol tricolor. Em bom contra-ataque, Guilherme avançou com a bola e fez o passe para Felipe nas costas da zaga. O camisa 6 tocou por cima do goleiro e fez o segundo do time da casa. Já na segunda etapa, o São-Carlense continuou em cima e teve as melhores chances, mas o placar não se alterou.