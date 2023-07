Na parte da manhã no local - ainda noite de sexta no Brasil -, as atletas realizaram um trabalho voltado para as prioridades táticas. Pia organizou três atividades que totalizaram 1h25. Primeiro, um exercício de apoio e suporte, dividindo o elenco em dois grupos. Depois, com as meio-campistas e atacantes disponíveis, uma atividade de oito contra seis, e por último, um 11 contra 11 entre quase todas as jogadoras de linha, contando com as suplentes Angelina, Aline Gomes e Tainara.