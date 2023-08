A Inglaterra chega à decisão com seis jogos disputados e uma campanha sólida. Desde a estreia, em 22 de junho, contra o Haiti, a seleção inglesa venceu cinco partidas, sendo as três da fase de grupos. Apenas nas oitavas de final terminou empatada com a Nigéria e levou a melhor na decisão por pênaltis.



