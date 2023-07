Aos 29 anos, Alexia Putellas é um nome inegavelmente ligado ao sucesso tanto do Barcelona quanto da seleção espanhola. Desde 2012 no Barcelona, ela já marcou impressionantes 157 gols em 371 jogos, destacando-se com sua habilidade em finalizar jogadas. Além disso, a meia-atacante tem um histórico brilhante com a seleção nacional desde 2013, com 25 gols em 90 jogos.