Na reedição da última final de Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos e Holanda ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira no Wellington Regional Stadium, na capital da Nova Zelândia, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo E do Mundial. Roord abriu o placar para as holandesas, mas Horan deixou tudo igual no segundo tempo.