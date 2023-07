RELEMBRE TODAS AS MASCOTES DA COPA DO MUNDO FEMININA

1991 - Ling Ling (China): uma pássaro chinês da família dos turdídeos;

1995 - Fifi (Suécia): uma viking com poucos registros visuais;

1999 - Nutmeg (Estados Unidos): em português, seu nome significa 'noz-moscada' e a mascote, uma raposa, representa velocidade, astúcia e agilidade;

2003 - Sem mascote (Estados Unidos): a Copa do Mundo mudou de sede de última hora, graças à pandemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave) e acabou mudando para os Estado Unidos;

2007 - Rong Rong (China): a mascote é uma garotinha, criada inicialmente para a Copa de 2003, e inspirada na personagem Mulan;

2011 - Karla Kick (Alemanha): uma gatinha cuja personalidade pode ser definida por aventureira, curiosa e disciplinada;

2015 - Shuéme (Canadá): uma Coruja-do-Ártico típica de regiões do norte dos Estados Unidos e Canadá;

2019 - Ettie (França): uma pintinha, filha do mascote Footix, da Copa do Mundo masculina de 1998, foi escolhida para representar uma ave francesa apaixonada pelo futebol.