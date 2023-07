Camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina, Marta negou nesta quarta-feira (21) as especulações em relação a sua lesão. Ao publicar o vídeo em suas redes sociais, a jogadora tranquilizou os brasileiros que estavam preocupados em relação a sua situação para a Copa do Mundo. A Rainha foi poupada do último jogo do Orlando Pride por desconforto muscular. No entanto, já está treinando com a equipe.