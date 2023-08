Equipes se enfrentam no Couto Pereira no domingo (6), às 18h30

Coritiba x Bragantino: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

A bola vai rolar no Couto Pereira no domingo (6), às 18h30, quando o Coritiba receberá o Red Bull Bragantino pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Coritiba vive situação crítica na competição, na 18ª posição e tentando sair da zona de rebaixamento. O Bragantino é o sexto colocado, com 28 pontos.

Estatístiscas

Foram sete confrontos entre Coritiba e Bragantino pela Série A do Brasileirão até aqui, e o Coxa leva vantagem: quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Dessas vitórias, duas foram no Couto Pereira, palco do próximo duelo.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram uma disputa acirrada, com o Coxa levemente favorito a vencer no Couto Pereira. A vitória do mandante está pagando 2.63, com o empate em 3.35. A vitória do Bragantino paga, até o momento, 2.65.



Momentos das equipes

O Coritiba sofreu uma goleada para o líder Botafogo, por 4 a 1, na última rodada, e está na zona de rebaixamento do Nacional, com apenas 14 pontos até aqui. O Coxa venceu apenas três dos 17 jogos disputados e busca urgentemente uma reação no campeonato.

O Red Bull Bragantino vive uma situação diferente: Está no G6, com 28 pontos, mas não pode vacilar para não cair de posição. Além disso, a equipe paulista está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.