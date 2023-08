+ No retorno de Sam Kerr, Austrália vence a Dinamarca e se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina



As inglesas venceram as nigerianas por 4 a 2 nos pênaltis após empate sem gols, enquanto as australianas bateram, de forma tranquila e superior, a Dinamarca por 2 a 0. Ambas as seleções aguardam a definição das adversárias e voltam a entrar em campo, pelas quartas de final, no próximo sábado (12), às 7h30 e 4h, respectivamente.