Com o empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a disputa foi para as penalidades. Stanway, da Inglaterra, perdeu a primeira cobrança, mas logo depois, Désiré Oparanozie também desperdiçou para as nigerianas. As inglesas foram efetivas no restante das finalizações, enquanto a Nigéria perdeu outro pênalti, com Alozie, e deu adeus à disputa.