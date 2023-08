Pressionada pela necessidade de golear e superar uma possível vitória dos EUA contra Portugal no saldo de gols, a Holanda começou o jogo em cima do Vietnã. E para diminuir a pressão, os gols vieram muito cedo. Aos 23 minutos de jogo, Martens, Snoeijs, Brugts e Roord já haviam marcado um gol cada para ultrapassar as norte-americanas no quesito. A cada tento, as jogadoras buscavam a bola no fundo do gol, como quem indicava querer mais. Antes do intervalo, ainda veio o quinto, com Danielle van de Donk.