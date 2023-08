Com o empate sem gols, as estadunidenses garantiram a vaga no mata-mata, se classificando em segundo no grupo. A Holanda liderou com sete, enquanto as comandadas de Vlatko Andonovski ficaram com cinco. Portugal, caindo de pé, ficou com quatro, e o Vietnã deixa a Oceania sem pontuar. Na próxima fase, as estadunidenses enfrentarão o primeiro colocado do grupo F, composto por Suécia, Argentina, Itália e África do Sul. A Suécia só precisa de um empate contra a Argentina para confirmar a liderança.