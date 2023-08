A seleção da França enfrenta o Marrocos na manhã desta terça-feira (8), às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsch, em Adelaide, para mais um jogo das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023. Esta partida define a última classificada para as quartas do torneio; Espanha, Holanda, Japão, Suécia, Austrália e Inglaterra já garantiram vaga na próxima fase.