Colômbia x Jamaica: odds, estatísticas e informações do jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Com Colômbia x Jamaica abrindo o dia, a Copa do Mundo Feminina conhecerá, nesta terça-feira (7), as últimas equipes classificadas para as quartas de final. Únicas seleções das Américas ainda vivas no torneio, as colombianas e jamaicanas fizeram campanhas surpreendentes na fase de grupos.