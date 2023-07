Responsável pela transmissão de todas as 64 partidas da Copa do Mundo Feminina, a CazéTV, canal no YouTube do streamer Casimiro Miguel, anunciou reforços para a equipe que vai fazer a cobertura do Mundial. Chegam para somar nos estúdios, as narradoras Leticia Macedo e Milla Garcia, além de Bruno Cantarelli e Raony Pacheco, que terão participação importante para debater sobre os jogos.