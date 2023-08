MATANDO GIGANTES

A Suécia, por sua vez, vem fazendo uma Copa do Mundo sem defeitos. Na fase de grupos, foram três vitórias. Uma estreia apertada contra a África do Sul, em virada por 2 a 1 decidida na bola aérea; uma goleada por 5 a 0 contra a Itália; e um belo triunfo contra a Argentina por 2 a 0 para garantir a liderança da chave G. No mata-mata, vieram as complicações. Pelas oitavas, duelo contra os Estados Unidos, onde a equipe de Peter Gerhardsson criou chances, ficou no empate sem gols e venceu na disputa por pênaltis, com direito a revisão no VAR. Nas quartas, o adversário foi o Japão, considerado por muitos o melhor time da Copa. Porém, as suecas abriram 2 a 0, contaram com pênalti perdido e só sofreram um gol no final, mas seguraram a pressão e carimbaram o passaporte para Auckland.