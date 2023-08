Marta passou por algumas turbulências no período pré-Copa do Mundo. A seis vezes melhor do mundo ficou fora de grande parte dos treinos realizados em solo australiano devido a um controle de carga, já que se recuperava de uma lesão muscular. Antes, ficou quase um ano fora dos gramados por contusão no joelho. Nos jogos iniciais, contra Panamá e França, a estrela brasileira somou 38 minutos, sendo 25 contra as centro-americanas e 13 contra as europeias. Porém, a alagoana disse que se sente bem para jogar até a partida inteira.