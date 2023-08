A etapa inicial de partida começou com domínio da equipe dinamarquesa. O gol anulado, logo aos quatro minutos, já dava indícios de que as nórdicas dominariam as ações. O controle da partida premiou o time com um pênalti, que Pernille Harder colocou no fundo da rede com estilo. O Haiti, porém, já mostrou nesta Copa que tem peças interessantes e chegou com perigo algumas vezes, mas não chegou a empatar. No fim, Harder novamente marcou, mas estava impedida. Um domínio grande da Dinamarca na primeira etapa, resultando em 68% de posse de bola ao último apito da metade inicial.