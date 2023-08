América-MG x Red Bull Bragantino: odds, estatísticas e informações do jogo pela Sul-Americana

Já acostumados a se enfrentar, América-MG e Red Bull Bragantino fazem o confronto mais internacional da história dos clubes. Nesta quinta-feira (3), às 21h, as equipes se enfrentam no Independência pelas oitavas da Sul-Americana.

Os dois times vêm de goleadas no Brasileirão. A diferença é que o Bragantino aplicou no Fortaleza, enquanto o América levou do Palmeiras.

Na Lance! Betting, as odds para esse jogo mostram equilíbrio. A vitória do América tem cotação em 2.85, com o empate a 3.10 e a vitória do Red Bull Bragantino em 2.55.