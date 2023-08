Após o intervalo, a China voltou com uma postura diferente e mostrou sonhar com uma reação. Aos 55, em escanteio, Lucy Bronze acabou colocando a mão na bola e cedendo um pênalti às asiáticas, que Wang Shuang cobrou com segurança, no meio do gol, para diminuir o marcador. A reação seria freada minutos depois, novamente com um belo gol de Lauren James. Chloe Kelly deixaria o seu após falha da goleira Yu Zhu e Rachel Daly, no final, marcaria um belo gol em meio-voleio para fechar a conta e garantir a primeira colocação do grupo D sem sustos.