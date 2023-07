A craque da seleção da Austrália, Samantha Kerr, anunciou, por meio de suas redes sociais, que foi diagnosticada com uma lesão na panturrilha no último treino antes da estreia de sua equipe na Copa do Mundo Feminina. Com isso, a camisa 20 ficou de fora da primeira partida, frente à Irlanda, e deve perder também o duelo contra a Nigéria, no dia 27.