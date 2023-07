!DECISÃO! China e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira, às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium, pela 3ª e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina 2023. As inglesas precisam apenas de um empate para avançarem à próxima fase, enquanto as chinesas brigam com a Dinamarca pela última vaga para as oitavas de final da competição.