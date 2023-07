PARA REESCREVER A HISTÓRIA

A Holanda, por sua vez, tem objetivos que vão além de se contentar com a fase de grupos. As europeias são as atuais vice-campeãs da Copa e mostraram nas primeiras rodadas que podem refazer a campanha de 2019 e terminar, desta vez, com o título. Na estreia, venceram Portugal por 1 a 0, mas apesar do placar magro, dominaram as ações do jogo e poderiam ter goleado. No segundo jogo, contra os EUA - reedição da última final -, seguraram uma igualdade em 1 a 1. Um empate já bastaria ao time muito bem treinado por Andries Jonker para garantir a classificação à próxima fase. Uma vitória, combinada a um tropeço dos Estados Unidos, colocaria a equipe na liderança da chave. O primeiro lugar seria importantíssimo, já que o cruzamento da chave será com o grupo G, formado por Suécia, Itália, África do Sul e Argentina.