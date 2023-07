MIRANDO O TROFÉU

Confirmar o favoritismo: esse é o desejo da seleção dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo. As atuais bicampeãs mundiais, apesar de não ter o mesmo ímpeto de anos anteriores e um time um pouco mais envelhecido, ainda têm mostrado o porquê de serem candidatas ao título todas as Copas. Na estreia, uma vitória sem esforço contra o Vietnã, por 3 a 0; no segundo jogo, o empate inesperado contra a Holanda acabou embolando a chave. Uma vitória e um empate garantem a equipe de Vlatko Andonovski no mata-mata; uma derrota para Portugal obrigaria as Leoas Laranjas a perder para o Vietnã, ainda mantendo chances de quaificação às oitavas de final.