Seis vezes melhor jogadora do mundo, a camisa 10 está com 37 anos e vai se despedir do Mundial, na Austrália e Nova Zelândia, após seis participações. Atualmente, Marta perdeu espaço para o novo ciclo de jogadoras e ainda não se sabe se vai estar entre as 11 titulares ou no banco de reservas.



+ Tem brasileiro na lista! Saiba os 20 clubes que mais faturam no mundo