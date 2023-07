A Copa do Mundo Feminina 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, já começou. Até aqui, três partidas terminaram em goleadas: Japão 5 x 0 Zâmbia, Alemanha 6 x 0 Marrocos e Brasil 4 x 0 Panamá. A vitória das alemãs entrou para o ranking dos dez placares mais elásticos da história do torneio mundial. Mas afinal, quais foram as maiores goleadas da história da Copa do Mundo Feminina?