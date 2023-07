Mas também há motivos para comemorar e os torcedores celebraram decisões a favor da maior visibilidade do futebol feminino em redes sociais . O post da Folha de São Paulo divulgando o ponto facultativo em dias de jogo foi o post com maior engajamento relativo ao tema no Instagram, com 186 mil interações. 34% dos posts com maior engajamento mostram a artilheira Marta em destaque. A cobertura do Sportv mostrando a jogadora embarcando para a Copa foi o top post do Facebook, com 157.6 mil interações.