O Grêmio tem uma história gigante na Copa do Brasil. O time gaúcho é o que mais chegou em finais na competição: nove vezes. As cinco vezes em que saiu vencedor colocam os gremistas no posto de segundo maior campeão do torneio, atrás apenas do Cruzeiro, que tem seis taças. As quatro derrotas, porém, colocam a equipe no topo dos maiores vices do torneio mais democrático do país.