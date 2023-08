A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) faz nesta segunda-feira, 28, o sorteio dos mandos de campo da grande final da Copa do Brasil. O evento será às 14h, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Flamengo e São Paulo irão duelar na decisão. Os jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro. O evento será transmitido no canal da CBF no Youtube.