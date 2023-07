O Alvinegro Praiano recorre da pena concedida na sessão que julgou os episódios ocorridos na derrota para o Corinthians. O tribunal optou por punir o time com pagamento de multa no valor de R$ 80 mil e a realização de 8 jogos com portões fechados e com perda do mando de campo, ou seja, a 150 km de distância do seu estádio.