A final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo está se aproximando e ainda há ingressos disponíveis para o primeiro jogo da decisão, que será disputado no domingo, dia 17 de setembro. A bola vai rolar no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Para efetuar a compra, acesse flamengo.superingresso.com.br. Confira a seguir as principais informações.