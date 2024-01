O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024 acontece nesta terça-feira (30), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 80 clubes conhecerão seus adversários de estreia no torneio. Além disso, serão definidos o chaveamento e a ordem dos mandos de campo para a segunda fase. Assista ao vivo à transmissão da CBF TV.