James Rodríguez, do São Paulo, vence prêmio de melhor jogador da Copa América

James Rodríguez foi superado na final da Copa América, mas foi eleito o melhor jogador da competição (MADDIE MEYER/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 01:37 • Miami (EUA)

Meia do São Paulo, James Rodríguez conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa América. Embora a Colômbia tenha sido superada pela Argentina, o camisa 10 foi reconhecido pela Conmebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em sete jogos disputados na competição, o atleta marcou um único gol, mas foi o maior garçom do torneio com seis assistências. O astro teve participação em gols em quase todos os jogos da equipe de Néstor Lorenzo.

Na decisão com a Argentina, James Rodríguez fez uma partida discreta em um confronto com poucas oportunidades para ambas as seleções. O jogador de 33 anos segue sem conquistar títulos com a camisa da Colômbia.

Em seu retorno ao Brasil, o meia possui um futuro indefinido no São Paulo, uma vez que é reserva no time de Zubeldia. O veterano tem a chance de deixar o Tricolor na janela de transferências do meio do ano.