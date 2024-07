Empate garante Equador nas quartas e elimina México da Copa América

Equador avançou para as quartas de final da competição (Foto: Reprodução/@CopaAmérica)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 23:19 • Rio de Janeiro

O Equador empatou em 0 a 0 com o México neste domingo (30), no Arizona (EUA), pela terceira rodada do grupo B, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa América 2024. Os mexicanos, por sua vez, se despendem da competição.

Ambas as equipes somaram quatro pontos na fase de grupos, mas o Equador levou vantagem no saldo de gols. Agora, a equipe comandada por Félix Sánchez enfrenta a Argentina, atual campeã do torneio, no mata-mata.

✅ FICHA TÉCNICA

MÉXICO 0 x 0 EQUADOR

3ª rodada - Grupo B - Copa América

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: State Farm Stadium, em Glendale, Arizona (EUA)

🟨 Árbitro: Mario Escobar (GUA)

🚩 Assistentes: Luis Ventura (GUA) e Brooke Mayo (EUA)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

ESCALAÇÕES

MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

González; Sánchez, Montes, Vasquez e Arteaga; Pinedo, Romo e Chávez; Huerta, Quiñonez e Giménez.

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Domínguez; Preciado, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; Kendry Páez, Sarmiento e Rodríguez; Valencia.