Canadá segura empate com o Chile e avança na Copa América

(Foto: Reprodução/X @CopaAmérica)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 23:30 • Orlando (EUA)

O Canadá empatou sem gols com o Chile nesta noite de sábado (29) e garantiu vaga no mata-mata da Copa América 2024. Com um jogador a mais desde a primeira etapa, a equipe comandada por Jesse Marsch controlou as ações e não precisou brilhar para eliminar o rival da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Canadá terminou na segunda colocação do grupo A, com quatro pontos. O Chile, por sua vez, se despede com apenas dois pontos conquistados.

✅ FICHA TÉCNICA

CANADÁ 0 x 0 CHILE

3ª RODADA - GRUPO A - COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA)

🟨 Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman e Jhon A. León (COL)

🖥️ VAR: Armando Villarreal (USA)

ESCALAÇÕES

CANADÁ (Técnico: Jesse Marsch)

M. Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Osorio e Eustaquio; Laryea, David e Shaffelburg; Larin.

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Arias; Isla, Lichnovsky, Maripán e Suazo; Nuñez e Echeverría; Osorio, Davilla e Sánchez; Vargas.