Participei da solenidade oficial que antecedeu as provas finais, quando pude me dirigir aos pilotos e desejar a eles boa sorte e incentivá-los a continuar perseguindo seus sonhos. Também entreguei troféus na solenidade e na cerimônia do pódio. Entre uma e outra entrega de troféus, recebi um convite fantástico e não perdi a oportunidade de comentar a final da categoria Novato, a do Dudes, ao lado do meu amigo Rodrigo Mattar e tive o prazer de conhecer pessoalmente o narrador Alan Aguiar. Aliás, todas as provas do Brasileiro foram transmitidas ao vivo pelo Youtube e está tudo lá para quem quiser ver ou rever.