Para reforçar minhas relações carinhosas e positivas com a Stock Car (mesmo aquele acidente em Ribeirão Preto pode ser considerado positivo, pois poderia ter me machucado feio ali, o que felizmente não aconteceu, tanto que no domingo seguinte estava correndo na Indy nos Estados Unidos), tive um encontro dos mais agradáveis com o Lincoln Oliveira. Ele é pai dos pilotos Enzo e Gabriel Bortoleto, se bem que o Enzo não está pilotando, pois está à frente de grande negócios envolvendo a categoria. Mais do que isso, o Lincoln comanda um grupo que é dono da Vicar, da Stock Car (e diversas outras categorias), de uma empresa de altíssima tecnologia de motorsport e mais outros negócios.