Pois é, depois de vários meses, desde o início do campeonato em março, o NTT IndyCar Series está se encaminhando para o término de sua temporada de 2023. Neste próximo domingo (27), a categoria disputará o Bommarito Automotive Group 500, a 15ª e antepenúltima prova do ano. Serão 260 voltas no oval de Madison, última prova do calendário neste formato de pista. No outro domingo, dia 3 de setembro, vamos correr no misto permanente de Portland, no Oregon. Aí, no domingo seguinte, 10 de setembro, o campeonato terá sua última etapa em Laguna Seca, na California.