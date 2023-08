Apesar dessas decisões, quero deixar bem claro que só estou deixando de pilotar em tempo integral na IndyCar. Não me entendam mal, não estou me aposentando, muito pelo contrário. Amo pilotar carros de corrida, me considero em forma, não perdi velocidade e nem a competitividade. Mas diante das circunstâncias atuais da equipe, percebi que seria mais útil do lado de fora do que no cockpit.