Cotada para ser atração principal do Super Bowl LVII Halftime Show, em fevereiro de 2024, a cantora Lizzo foi excluída da lista de opções do evento após uma série de acusações de assédio sexual e moral por parte de dançarinos que trabalhavam com ela. A apresentação anual é produzida pela Roc Nation, gravadora de Jay-Z, em parceria com a NFL.