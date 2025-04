O Ceará derrotou o Vasco por 2 a 1 nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo boa fase, o atacante Pedro Raul marcou duas vezes e chegou a nove gols em dez partidas pelo clube. Após o triunfo, o jogador celebrou o resultado e elogiou os companheiros de equipe que anotaram assistências na noite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Particularmente falando, respeitando todas as equipes, mas a gente poderia estar melhor ainda, com mais pontuação. A gente teve o resultado contra o Bragantino lá, que ficou engasgado. A gente saiu na frente, ganhando de 2 a 0 e tomou empate no final. A gente tem feito um excelente trabalho. O que falam de probabilidade, prognósticos, não nos afeta — disse o atleta alvinegro.

— A gente sabe da qualidade do nosso grupo, da força interna. Principalmente jogando aqui, é muito difícil. Já vim aqui inúmeras vezes jogar contra e sempre foi difícil — completou. Em duas partidas pelo Brasileiro na Arena Castelão, o Ceará registrou dois triunfos.

continua após a publicidade

➡️ Ceará amplia invencibilidade no estado e se aproxima de recorde

Ao avaliar os tentos que marcou, o atacante chamou o primeiro de "golaço" e prometeu o pagamento de um "bicho" para Lucas Mugni e Guilherme, assistentes da noite.

— Dois gols, vitória. Feliz demais, feliz demais, glória a Deus por isso. Eu falei para eles que o "bicho", eu sempre pago pela assistência e nesse jogo eu iria dobrar. Feliz, feliz. Mugni e Guilherme vão receber um "pix" agora, no vestiário — finalizou Pedro Raul.

continua após a publicidade

Pedro Raul, do Ceará, em partida contra o Vasco (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Agenda do Ceará

Depois do embate desta terça-feira, o Ceará terá pela frente o Bahia, fora de casa, na próxima segunda-feira (21). Em seguida, o adversário será o São Paulo, na Arena Castelão, no sábado (26).