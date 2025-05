O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Castelão. Marllon, zagueiro e capitão da equipe alvinegra, falou sobre o resultado e frisou que o confronto segue em aberto.

— Sabíamos que, uma hora, talvez a invencibilidade chegaria ao fim. Jogamos contra uma grande equipe. Equipe muito difícil. Mas a gente fez um bom jogo. O placar está aberto, o 1 a 0 não está nada ganho. A gente pode ir lá muito bem e surpreendê-los. É parabenizar a todos pela partida, pelo empenho, pela concentração até o final. Mas infelizmente, hoje, eles conseguiram vencer no detalhe, que foi a bola parada - disse o zagueiro do Vovô.

— Sábado a gente tem outra final de campeonato, que é o Vitória. Querendo ou não, é um concorrente direto. Vamos descansar para que a gente possa estar inteiro no sábado, para buscar um resultado positivo dentro de casa - finalizou o atleta.

Na partida, o tento dos visitantes foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez. Com o revés, chegou ao fim a sequência invicta do Ceará em seu estado, a qual era de 25 jogos.

Ceará em partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O duelo de volta acontecerá no dia 22 de maio (quinta-feira), no Allianz Parque. O Ceará precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, a classificação será imediata.

Agenda do Ceará

Depois do embate diante do Palmeiras, o Alvinegro volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Vovô acontecerá no sábado (3), contra o Vitória, na Arena Castelão. O Ceará é o atual nono colocado no torneio, com oito pontos em seis rodadas.