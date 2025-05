Ceará está escalado para receber o Vitória pelo Brasileirão

O Ceará está escalado para o duelo deste sábado (3), com o Vitória, no Estádio Presidente Vargas, às 18h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé mandou a campo a equipe para enfrentar seu ex-clube.

Na partida passada, o Vovô perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. Assim, chegou ao fim a história invencibilidade da equipe atuando no estado, a qual era de 25 jogos. Anteriormente, também no Castelão, o clube ficou no 1 a 1 com o São Paulo, pela Série A.

Assim, o Alvinegro tem a seguinte escalação: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Vitória de Thiago Carpini vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio, em casa, pelo Brasileiro. Fora da Copa do Brasil, a semana dos baianos foi livre para treinos. A equipe tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Néris e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Carlinhos e Janderson.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VITÓRIA

7ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ);

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Néris e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Carlinhos e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.