Ceará deve ter força máxima para visitar o Palmeiras; veja provável escalação

Tentando uma vitória para seguir vivo na Copa do Brasil, o Ceará visita o Palmeiras nesta quinta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase. O técnico Léo Condé deve ter força máxima para escalar a equipe alvinegra.

A grande dúvida é a titularidade do atacante Pedro Raul, que deixou a partida contra o Sport no intervalo após sofrer uma pancada no tornozelo esquerdo. Em campo, o Alvinegro venceu o rival por 2 a 0, pelo Brasileirão.

Pedro Raul viajou com a delegação do Ceará, que embarcou para São Paulo na tarde desta quarta-feira (22). Assim, poderá ser escalado por Léo Condé no embate. Caso não comece jogando, o atacante Lelê tende a ocupar seu lugar no 11 inicial.

Pedro Raul, do Ceará, em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Em relação ao restante do time, o Vovô deve ter força máxima em campo. Fernando Sobral, suspenso diante do Sport, estará à disposição. Assim, uma provável escalação é: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique.

Ceará tenta feito inédito

O Vovô buscará um feito inédito em sua história no torneio. Isso porque, na competição, o Alvinegro nunca se classificou fora de casa após uma derrota como mandante na ida. Desta vez, como perdeu por 1 a 0 na Arena Castelão, o clube precisa ganhar para não ser eliminado ainda no tempo normal.

A equipe cearense já se classificou após perder o jogo de ida em três oportunidades, mas atuou em casa nos jogos de volta. O clube chegou perto de realizar o mencionado feito inédito em 2019, quando encarou o Corinthians na terceira fase. O Alvinegro perdeu por 3 a 1 na Arena Castelão e, ao visitar o adversário, triunfou por 1 a 0.